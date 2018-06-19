Фан-зона ЧМ-2018 в Москве временно закрыта на вход из-за большой загруженности

Встреча Россия - Египет проходит в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вход на территорию фан-зоны чемпионата мира по футболу в Москве временно закрыт в связи с максимальной загруженностью площадки во время матча второго тура группового этапа турнира между сборными России и Египта. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта и туризма города.

Встреча Россия - Египет проходит в Санкт-Петербурге. После первого тайма счет 0:0.

"В настоящий момент вход на территорию фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России и завершится 15 июля.