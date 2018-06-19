Вход в фан-зону в Волгограде временно закрыт в связи с загрузкой во время матча сборной РФ

Максимальная вместимость площадки составляет 15 тыс. человек

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Вход на фестиваль болельщиков ФИФА в Волгограде временно закрыт из-за аншлага в связи с просмотром матча чемпионата мира между сборными России и Египта. Об этом ТАСС сообщили в областной администрации.

"В настоящий момент вход на территорию фестиваля болельщиков временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки", - заявил собеседник агентства.

При этом давки не наблюдается, а зрители располагаются достаточно комфортно.

Матч Россия - Египет проходит во вторник в Санкт-Петербурге. К концу первого тайма счет не открыт.

Максимальная вместимость площадки фестиваля в Волгограде составляет 15 тыс. человек.