Встреча в группе H завершилась со счетом 2:1 в пользу японской команды, колумбийцы почти весь матч играли вдесятером после удаления полузащитника Карлоса Санчеса

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии по футболу в первом матче чемпионата мира в России неожиданно уступила команде Японии со счетом 1:2. Встреча группы H состоялась в Саранске на "Мордовия-Арене" и собрала 40 842 зрителя. Японцы традиционно уверенно прошли отбор в азиатской зоне и квалифицировались на чемпионат мира с первого места в отборочной группе. Колумбийцы же в южноамериканском отборочном турнире решили вопрос попадания на мировое первенство лишь в последнем туре, заняв четвертое место. Тем не менее именно южноамериканская команда считалась фаворитом матча. На предыдущем чемпионате мира в Бразилии колумбийцы одержали победу над японцами в матче группового турнира со счетом 4:1, а в истории турниров азиатские команды ни разу не обыгрывали южноамериканские.

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На стороне колумбийцев было и большое число их болельщиков. В Саранск прибыло около 15 тыс. поклонников футбола из Колумбии. Перед матчем главной интригой было наличие в стартовом составе полузащитника мюнхенской "Баварии" и сборной Колумбии Хамеса Родригеса. Он пропустил несколько тренировок сборной уже в России. Накануне Родригес тренировался в общей группе, однако главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман на предматчевой пресс-конференции сообщил, что решение по участию игрока в матче с первых минут будет принято в день игры. Родригес с первых минут на поле не вышел. В стартовом составе японцев отсутствовал бывший игрок московского ЦСКА Кейсуке Хонда. В основе на его позиции вышел футболист дортмундской "Боруссии" Синдзи Кагава. Удаление в начале матча повлияло на ход игры Сборная Колумбии уже на третьей минуте матча осталась в меньшинстве. Полузащитник Карлос Санчес рукой преградил мячу путь в пустые ворота, за что получил красную карточку, а в ворота колумбийцев был назначен пенальти. Его уверенно реализовал Кагава. Вскоре у японцев был отличный шанс увеличить свое преимущество в счете, однако Такаси Инуи не попал в дальний угол из выгодной позиции. По ходу первого тайма колумбийцы выровняли игру и стали создавать моменты у ворот сборной Японии. Выделялся капитан колумбийской команды Радамель Фалькао, с которым японские защитники раз за разом не справлялись и нарушали правила. После одного из фолов Хуан Кинтеро реализовал штрафной удар и сравнял счет.

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Во втором тайме преимущество сборной Японии было ощутимым. Колумбийцы практически не владели мячом, в то время как японские футболисты периодически проникали в штрафную площадь и создавали моменты. Не помог сборной Колумбии и выход на замену Хамеса Родригеса. На 73-й минуте встречи нападающий Юя Осако после подачи с углового в исполнении Хонды выиграл борьбу у двух защитников и с близкого расстояния головой поразил ворота колумбийцев. За оставшееся время колумбийцы также редко владели мячом и имели лишь один хороший шанс сравнять счет, но удар Родригеса из штрафной блокировал защитник. Сборная Японии одержала заслуженную победу. "Если теряешь одного критически важного игрока после первых трех минут, это непростое дело, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман. - Нам удалось справиться с этим в первом тайме, была ничья. Но во втором тайме сборная Японии смогла сыграть в своем стиле, адаптироваться к ситуации и забить гол, они и играли лучше, и пользовались появившимися возможностями". "Санчес для нас большая потеря. Было очень сложно играть в меньшинстве всю встречу. Мы планировали контролировать мяч, но сборная Японии делала это лучше", - пояснил после игры полузащитник колумбийской сборной Хуан Куадрадо. Колумбийские футболисты сохраняют оптимизм На предыдущем чемпионате мира в Бразилии сборная Колумбии дошла до 1/4 финала, где уступила хозяевам турнира (1:2). Перед матчем с японцами Пекерман сказал, что его команда надеется в России выступить лучше. После поражения в стартовом матче колумбийцы не оставили себе права на ошибку в оставшихся. Однако игроки и тренер не теряют оптимизма и продолжают верить в хорошее выступление на турнире.

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"Нам удалось забить без одного из лучших игроков, значит, мы сможем в следующих матчах выиграть", - уверен тренер. "Мы играли с максимальной самоотдачей. Верим, что еще все возможно, есть еще два матча. Сборная Японии - очень сильный соперник, у нас были возможности, которые мы могли использовать. Мы сохраняем оптимизм", - отметил Куадрадо. Фалькао считает, что сложившаяся ситуация поможет колумбийцам показать характер и силу команды. "У нас еще есть возможность хорошо выступить на этом турнире. Все в наших руках", - подчеркнул он. В следующих матчах групповой стадии чемпионата мира сборная Колумбии сыграет с командами Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара). Японцы смогли настроиться психологически В понедельник на юго-западе японского острова Хонсю более 300 человек получили ранения различной тяжести в результате землетрясения магнитудой 6,1. По словам тренера, многие родственники игроков проживают неподалеку. На предматчевой пресс-конференции главный тренер японцев Акира Нисино отметил, что его футболисты находятся не в лучшем психологическом состоянии.

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