Богатырь из Красноярска приехал в Петербург поддержать сборную России в матче с египтянами

Владимир Владимиров перед началом чемпионата мира провел опрос в соцсетях на лучший костюм, в котором он будет посещать матчи сборной России

Матч второго тура чемпионата мира между сборными России и Египта проходит на стадионе "Санкт-Петербург".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Болельщик сборной России по футболу Владимир Владимиров приехал из Красноярска в Санкт-Петербург в богатырских доспехах, чтобы поддержать национальную команду в матче чемпионата мира против команды Египта.

Владимиров перед началом чемпионата мира провел опрос в соцсетях на лучший костюм, в котором он будет посещать матчи сборной России. Из нескольких вариантов победил костюм русского богатыря. Болельщик, путешествующий также с флагом России и надписью на нем "Красноярск, Универсиада - 2019", в костюме посетил уже первый матч национальной команды в московских "Лужниках" против сборной Саудовской Аравии (5:0).

"Было несколько варианта - богатырь, боярин и другие. Всем понравился этот вариант, я таким образом решил представить свой город на всех матчах сборной России, потому что его основателем является Андрей Дубенский. Это костюм воеводы Дубенского", - сказал Владимиров ТАСС.

Он является давним поклонником сборной России и бывал на многих не только футбольных соревнованиях. В феврале следующего года болельщик планирует посетить Универсиаду в своем городе - Красноярске.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.