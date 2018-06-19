Болельщики массово скупают репелленты в аптеках около фан-зоны ЧМ в Волгограде

При этом количество мошек в городе значительно снизилось по сравнению с понедельником

ВОЛГОГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Иностранные болельщики и жители Волгограда массово скупают репелленты в прилегающих к фан-зоне аптеках, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сотрудники окрестных аптек отмечают невероятный рост спроса на репелленты. При этом количество мошек в городе значительно снизилось по сравнению с понедельником, когда многие болельщики жаловались на возросшую активность мошек, также присутствие насекомых заметили футболисты сборных Англии и Туниса.

Власти Волгограда разрешили болельщикам проносить репелленты (за исключением аэрозолей) на территорию фан- феста.