Тегеранский симфонический оркестр выступил в Казани в поддержку сборной Ирана на ЧМ-2018

Оркестр исполнил произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, иранских композиторов, а также две песни, посвященные национальной сборной Ирана по футболу

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Тегеранский симфонический оркестр выступил во вторник с концертом в Казани накануне матча между Ираном и Испанией в рамках чемпионата мира по футболу в России. В программу концерта вошли произведения классиков и иранских авторов.

"Сегодняшняя программа состоит из двух частей - в первую войдут некоторые классические произведения российских композиторов, таких как Чайковский, Мусоргский, и чешского композитора Дворжака. Вторая часть посвящена отображению иранской концепции звучания - это музыка иранских композиторов, которые пишут для симфонических оркестров в классическом жанре. Мне принадлежат две песни, которые посвящены национальной сборной Ирана по футболу. Завтра очень сложный матч у команды, Иран играет с Испанией - это сильная команда, мы здесь, конечно же, для того, чтобы поддержать нашу сборную", - рассказал журналистам перед началом концерта художественный руководитель и дирижер оркестра Шахрдад Рохани.

По его словам, в программе концерта четыре композиции на фарси, также в некоторых произведениях будут использованы шесть национальных иранских музыкальных инструментов, таких как самтур, тар, канун. "Это не обычный концерт, обычно мы не выступаем с такой программой в Иране. В основном мы играем классические произведения иранских и зарубежных композиторов - мы играем Моцарта, Бетховена, Рахманинова, Стравинского, но этот концерт особенный, он приурочен к чемпионату миру по футболу, пришлось подбирать необычный репертуар", - добавил Рохани.

Первый концерт в рамках гастролей в Россию Тегеранский симфонический оркестр дал в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича, посвятив его чемпионату мира по футболу. Оркестр под управлением маэстро Шахрдада Рохани исполнил произведения Чайковского, Мусоргского, Дворжака, а также старинные и современные песни иранских композиторов, в том числе специально созданные для выступления в России. На концерте прозвучали иранские национальные инструменты. Вокальные партии исполнил популярный в Иране певец, солист оркестра Салар Агили.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. В Казани 16 июня сыграли сборные Австралии и Франции. Город, кроме этого, примет матчи группового этапа Иран - Испания (20 июня), Польша - Колумбия (24 июня), Южная Корея - Германия (27 июня). Также в Казани пройдет один матч 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (6 июля).