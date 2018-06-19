Навалка: действия польских игроков в матче со сборной Сенегала не были скоординированными

Главный тренер сборной Польши отметил, что в первой половине игры его команде не хватило точности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Польши не смогли скоординировать свои действия в матче против команды Сенегала, что стало одной из причин поражения. Такое мнение высказал главный тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка на пресс-конференции.

Сборная Польши уступила команде Сенегала в своем первом матче группового этапа чемпионата мира. Встреча, прошедшая на московском стадионе "Спартак", завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальской команды. "Статистически по владению мячом польская сборная обыграла соперника, но считается не это, а счет на табло. Не все получилось у наших игроков в центральной части поля, наши действия не были скоординированными, второй тайм получился лучше, но все же мы не смогли забить второй гол", - сказал тренер.

"Сборная Польши должна провести детальный анализ матча, учесть все ошибки и готовиться к игре с командой Колумбии. У нас есть силы, мы успеем восстановиться, к следующей игре у нас будет более хорошее психологическое состояние", - считает Навалка.

"Мы хотели использовать атакующий потенциал своей команды, но в первой половине игры нам не хватило качества. Не было точности, хотя мы показывали быстрый футбол. Знали, что сенегальская команда опасна быстрыми атаками, но нам не хватило уровня, чтобы удачно противостоять им, сенегальцы играли в быстрый агрессивный футбол с большим количеством контратак", - добавил специалист.

Матч со сборной Сенегала пропустил защитник польской команды Камиль Глик. Игрок был включен в заявку на игру, но на поле не вышел. "Глик тренировался с командой, но сыграет ли он в остальных матчах - это зависит от мнения врача, здоровье игрока для нас самое главное. Чтобы полностью восстановиться, нужно время, но у него есть мотивация, он хочет вернуться", - заключил Навалка.

В следующем матче польская команда сыграет со сборной Колумбии 24 июня на "Казань-Арене".