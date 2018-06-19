Более 20 болельщиков встретили сборную Дании по прилету в Самару на матч с австралийцами

По прибытии игроки не стали выходить к болельщикам и сразу прошли в здание отеля

САМАРА, 19 июня. /ТАСС/. Более 20 болельщиков встретили футболистов сборной Дании по прилету в Самару, где команда сыграет со сборной Австралии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Команда заселилась в Lotte Hotel. По прибытии футболисты не стали выходить к болельщикам и сразу прошли в здание отеля.

Датские футболисты проведут матч второго тура группового этапа чемпионата мира против австралийцев 21 июня на стадионе "Самара-Арена". В первом матче австралийцы уступили сборной Франции со счетом 1:2, датчане обыграли команду Перу - 1:0.