Примерно за час до начала матча дождь, который с переменной силой шел большую часть дня, прекратился

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков, одетых в костюмы викингов, пиратов и даже в медвежьи шкуры, идут к стадиону "Санкт-Петербург" на матч сборных России и Египта. Те, кому не досталось билета на арену, готовятся смотреть матч в центре города - в фан-зоне на Конюшенной площади и в кафе, расположенных преимущественно на Невском проспекте.

Пасмурная погода с сильным ветром и дождем, пришедшая в Северную столицу, поклонников футбола не пугает, счастливые гости поют песни, фотографируются, не нарушая при этом общественный порядок. Матч второго тура группового этапа чемпионата мира Россия - Египет начнется в 21:00 по московскому времени. Песни и кричалки Примерно за час до начала матча дождь, который с переменной силой шел большую часть дня, прекратился. В районе арены светит солнце и дует сильный ветер. Болельщики идут организованными группами с российскими и египетскими флагами. Уже в метро фанаты футбола начинают петь русские народные песни и скандировать кричалки, их активно поддерживают пассажиры.

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Несмотря на то, что болельщики ведут себя очень шумно, никаких инцидентов, в которые приходилось бы вмешиваться сотрудникам правопорядка, пока не произошло. В центре Петербурга, на Невском проспекте, также скопились болельщики, две большие очереди в фан-зону стоят со стороны канала Грибоедова и Марсова поля. Центр города заполнила огромная шумная толпа, которая веселится, беспрерывно гудит в дудки, скандирует "Россия! Россия!", иностранцы наряжены в шапки самых разных фасонов и расцветок - от шутовских колпаков до шлемов викингов, большинство флагов - российские, причем держат их не только россияне. Уличные кафе заполнены любителями футбола, в фан- зоне играет музыка - идет концерт петербургской группы Billy's Band. Викинги и медвежья шкура Среди болельщиков много и хоккейных фанатов, их легко отличить по одежде с хоккейной символикой и фамилиями хоккеистов. В толпе можно заметить болельщиков в оригинальных нарядах - Джека Воробья, викингов. Одна из болельщиц решила защититься от похолодания настоящей медвежьей шкурой.

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