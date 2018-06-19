Тренер: сборная Сенегала не должна испытывать эйфорию от победы над командой Польши

Алью Сиссе отметил, что его подопечные заслужили такой результат

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Сенегала не должны впадать в эйфорию от победы в первом матче группового этапа чемпионата мира над командой Польши. Об это заявил главный тренер сборной Сенегала Алью Сиссе на пресс-конференции после матча с командой Польши. "Матч получился очень сложным, Польша - одна из лучших европейских команд. Но нам удалось тактически и психологически контролировать матч. Мы заслужили такой результат. Эйфории от победы быть не должно, нас ждет не менее сложная игра с командой Японии", - отметил Сиссе.

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"Мы знали, каким образом будет действовать команда Польши, что нам нужно будет нейтрализовать Роберта Левандовского, и мы смогли удачно противостоять сопернику. Может быть, нам немного повело в моменте с первым голом, но дальше мы проявили силу и уверенность, и заслуженно победили. Победа в первом матче очень важна, но не менее важен успех во второй игре, которая зачастую становится решающей на таких турнирах", - отметил тренер. Сиссе рассказал, что сборная Сенегала воспользовалась ошибками игроков польской сборной в матче. "Сборная Сенегала победила благодаря своей дисциплине, мы действовали очень компактно и агрессивно. В первом тайме мы лишили поляков владения мячом, у нас очень хорошо взаимодействовали линии защиты и нападения. Когда поляки ошибались, сенегальские игроки немедленно пользовались этим. Мы хотели вытолкнуть соперника из зоны комфорта, и нам это удалось", - сказал Сиссе.

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