Тысячи болельщиков пришли смотреть матч между командами России и Египта в фан-зону Сочи

Матч начнется в 21:00 по мск

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Тысячи болельщиков собрались на трансляцию матча между командами России и Египта на фестивале болельщиков ФИФА на южном молу сочинского морского порта. Площадь, рассчитанная на одновременный прием 10 тыс. человек, практически заполнена.

"У Египетян есть сильные игроки, например Мохаммед Салах, которые могут преподнести неприятный сюрприз нашим футболистам, да и в целом команда с Африканского континента, как и все на чемпионате мира, стали сильнейшими по итогам отбора и приехали за максимальным результатом. Но у Российской сборной есть очень большой мотивационный рычаг - победа позволяет досрочно выйти из группы в финальную часть турнира", - прокомментировал ТАСС директор городского департамента физкультуры и спорта Сергей Пилосян, который тоже пришел смотреть матч в официальной фан-зоне.

По его словам, игра с Саудовской Аравией показала, что ребята отлично сыграны, а тренер прекрасно чувствует, какую применить тактику и когда производить нужные замены. "Ну и, конечно же, миллионы болельщиков должны подбодрить ребят. Все условия для победы созданы. Дело за малым - выйти и выиграть", - считает Пилосян.

На площадке есть и иностранные болельщики. У Мухая Тана в руках два небольших флага - России и Китая. "Я приехал из Пекина. В Сочи первый раз и это город, по-моему, похож на дворец. Здесь очень красиво! Мне нравится хорошая погода и улыбки людей", - признался ТАСС гость из КНР.

Прямо у сцены целая группа болельщиков из Таджикистана. "Мы болеем сегодня за Россию! В Сочи создается особое праздничное настроение, поэтому мы приехали сюда и очень счастливы", - сказал ТАСС Мухаммад Гафуров.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Сочи сыграют команды Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня), также здесь пройдут матчи 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). Прошедший 15 июня матч между сборными Испании и Португалии завершился вничью со счетом 3:3, 18 июня в Сочи сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Панамы со счетом 3:0.