Власти Москвы предложили альтернативу фан-зоне для просмотра матчей ЧМ из-за плохой погоды

В департаменте спорта и туризма города рекомендовали болельщикам обратить внимание на спортивные бары столицы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичный департамент спорта и туризма порекомендовал болельщикам чемпионата мира по футболу рассмотреть альтернативные варианты для просмотра матча между сборными России и Египта в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом во вторник сообщили ТАСС в департаменте.

"Ожидается, что у жителей и гостей столицы будет большой интерес к вечернему матчу между сборными России и Египта. Из-за высокой вероятности дождей просмотр матча под открытым небом может проходить в некомфортных условиях. Рекомендуем обратить внимание на спортивные бары в Москве, где на просмотр матча погодные условия не повлияют ", - сказали в департаменте.

По данным департамента, фан-зона ЧМ-2018 на Воробьевых горах вмещает около 25 тыс. зрителей. Ранее на сайте Гидрометцентра сообщалось, что дожди с грозами и температура до 25 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник.