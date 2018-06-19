Иностранные болельщики заказывают борщ, раков и пиво, сообщили владельцы и сотрудники баров

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Новый туристический маршрут "Хмельная миля" представлен во вторник в Сочи, который сейчас принимает матчи чемпионата мира по футболу. Владельцы и сотрудники баров и раковарен рассказали ТАСС, что иностранные болельщики в их заведениях впервые пробуют борщ, угощаются раками и, на период чемпионата, помогли вдвое увеличить объем продаж.

В пабах и барах Сочи отмечают, что в дни матчей в залах заняты все места. Некоторые даже уже могут выделить самые "шумные" игры: активнее всего болельщики вели себя во время матчей между сборными Португалии и Испании, а также России и Саудовской Аравии. По словам администратора бара "Добрый эль" Евгении, иностранные туристы пьют больше пива, чем российские болельщики.

"[В дни чемпионата] поток туристов у нас увеличился примерно в четыре раза, к нам каждый день заходит много иностранных болельщиков, которые рады тому, что они могут увидеть здесь знакомые названия пива. <…> Мы планируем разлить вдвое больше пива, чем в обычный туристический сезон. <…> Однажды пятеро испаноязычных болельщиков выпили у нас за один матч 80 бокалов пива", - рассказал арт-директор бара Harat"s в Красной Поляне Андрей Бахаревский.

Планы на удвоенные продажи пива есть и в ресторане La Terassa: здесь на время чемпионата закуплено более 10 кег пива (кега равняется примерно 30 литрам) - в два раза больше, чем на этот же период в прошлом сезоне.

Никогда борща не видели

Сотрудники многих заведений отмечают, что блюда, которые входят в традиционное российское меню, оказались по вкусу многим зарубежным гостям. Причем речь идет как о традиционных рецептах, так и о заимствованных - например, гости чемпионата оценили салат оливье, который пришел в российское меню из французского.

"У меня были клиенты, двое американцев из Лос-Анджелеса. Они решили заказать борщ: где-то слышали о нем, но не знали, как это выглядит. В итоге были очень довольны. Сказали, что в сочетании с салом, чесноком и хлебом это было идеально", - вспоминает официант раковарни Zina&More Сарксис.

В некоторых моментах иностранные клиенты отличаются и подходом. Например, как сообщили ТАСС в сочинской раковарне, они гораздо чаще россиян сами выбирают, каких раков для них приготовить.

Маршрут для ценителей

Пиво является одним из наиболее популярных у болельщиков напитков, и специально к чемпионату мира для ценителей "хмеля и солода" был разработан турмаршрут "Хмельная миля" по барам, раковарням и ресторанам Сочи. В него вошли 16 объектов гастрономического туризма Сочи - гастропабы, рестораны, раковарни и другие объекты.

"Маршрут сформирован для каждой из зон притяжения туристов: зрителей стадиона "Фишт" [где проходят матчи], гостей фан-зоны и гостей Красной Поляны", - отметили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В сообщении уточняется, что туристы могут не только попробовать различные напитки, но и отведать блюда из специального футбольного меню. Для каждой из турзон предусмотрены свои точки "Хмельной мили".

Предполагается, что маршрут сохранится и после окончания чемпионата.

О чемпионате

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 городов, в том числе Сочи. Стадион "Фишт" уже принял матчи Испания - Португалия и Бельгия - Панама, до конца мира здесь пройдут встречи Германия - Швеция (23 июня), Австралия - Перу (26 июня), по одной встрече 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.