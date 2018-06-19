Тренер: сборная Японии не планирует играть от обороны на чемпионате мира по футболу

По словам Акира Насино, матчи группового этапа со сборными Сенегала и Польши станут для команды Японии серьезным испытанием

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Японии по футболу не намерена играть от обороны на чемпионате мира, но планирует сохранить мощную связку игроков в середине поля. Об этом сообщил главный тренер команды Акира Насино на послематчевой пресс-конференции.

Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

"Я концентрировал внимание на середине поля - у нас были [полузащитники] Гаку Сибасаки, Синдзи Кагава и Такаси Инуи, которые хорошо смотрелись как по отдельности, так и в составе команды. Это именно те игроки, которые нам нужны, я попытался поставить в середину поля футболистов, которые могли бы брать на себя инициативу. Кагава улучшает качество своей игры, я знал это еще после матча с командой Парагвая (12 июня японцы победили сборную Парагвая в товарищеском матче со счетом 4:2 - прим. ТАСС), то же касается Инуи", - отметил Насино, добавив, что во втором тайме японцы также смогли провести атаки из центра поля.

По его словам, матчи группового этапа со сборными Сенегала и Польши станут для команды Японии серьезным испытанием. "Мы должны иметь возможность выложиться по полной, вместо того, чтобы реагировать на сильные стороны соперника. Если мы всегда будем занимать оборонительную позицию, то и шансы на победу понизятся", - добавил тренер.

По мнению Насино, сборная Японии смогла победить колумбийцев не только благодаря численному преимуществу (игрок южноамериканцев был удален на 3-й минуте), но и позиционной игре. "Когда Хамес Родригес вышел на поле, могло произойти все что угодно, но вся команда сделала так, чтобы он не смог работать, так как умеет. Вторая половина игры получилась для нас лучше, мы лучше контролировали мяч, поэтому и забили второй гол", - отметил главный тренер.

В рамках группового этапа турнира сборная Японии сыграет также с командами Сенегала (24 июня, "Екатеринбург- Арена") и Польши (28 июня, "Волгоград-Арена").