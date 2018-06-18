Игрок заявил, что сборная Бразилии учла ошибки, допущенные в предыдущем матче со швейцарцами

В воскресенье сборная Бразилии в стартовом матче ЧМ-2018 сыграла вничью со швейцарцами - 1:1, гол в составе бразильцев забил Коутиньо. Команда Коста-Рики со счетом 0:1 уступила сербам. Игра бразильцев со сборной Коста-Рики состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии по футболу готова к тяжелой игре с командой Коста-Рики в своем следующем матче чемпионата мира. Об этом сообщил журналистам полузащитник бразильской сборной Филиппе Коутиньо.

"Надо быть сфокусированными и сильными, чтобы выиграть у сборной Коста-Рики, - сказал Коутиньо. - Какой будет этот матч, узнаем в день игры, но это будет тяжелая игра, как и любая другая игра на чемпионате мира. Надо быть очень осторожными, но мы найдем, как прорвать их оборону, а также лучший способ для защиты. Для всех ситуаций мы будем готовы".

Коутиньо заявил, что сборная Бразилии учла ошибки, допущенные в предыдущем матче со швейцарцами. "Нам надо больше контролировать мяч, знать, когда атаковать. Это наша обязанность в следующей игре со сборной Коста-Рики", - отметил футболист.

Бразильский полузащитник добавил, что сборная сфокусирована на командной игре, несмотря на внимание к нападающему Неймару, который является лучшим бомбардиром национальной команды в нынешнем составе. "Неймар - храбрый игрок, который создает хорошие, голевые моменты, от него всегда исходит помощь на поле. Все в команде идут за ним, но мы сфокусированы на командой игре - это самое важное, что может быть. Мы сделаем все, что от нас зависит для общей цели - победы", - заверил Коутиньо.

Коутиньо продолжает мечтать

Бразильские журналисты в традиционном стиле задали Коутиньо несколько вопросов о его жизни, судьбе и мечтах. Футболист признался, что обращается к себе, глядя на детскую фотографию, с призывом продолжать мечтать о большем.

"Я хочу, чтобы этот мальчик с моей детской фотографии продолжал мечтать. Я играю на чемпионате мира, это очень важно для меня, моей семьи и карьеры. При это мне хочется, чтобы этот парень на фото и дальше мечтал о многом", - сказал Коутиньо.

Бразилец отметил, что очень эмоционально ведет себя на поле после забитого гола, потому что ему сложно сдерживать свои эмоции. "На поле я чувствую себя лучше, чем здесь, например, отвечая на вопросы журналистов. Каждый раз, когда забиваю гол, я не могу сдержать себя. Когда я забил гол в игре со сборной Швейцарии, мне приходили сообщения с поздравлениями от друзей и коллег из "Барселоны", это было очень приятно", - добавил Коутиньо.

Заключительный матч в рамках группы Е сборная Бразилии проведет 27 июня в Москве на стадионе "Спартак" - соперником южноамериканцев станет команда Сербии. Чемпионат мира по футболу завершится 15 июля.