Российские и египетские фанаты в Нижнем Новгороде посоревновались в исполнении кричалок

Победу в "баттле" одержали россияне

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Российские и египетские болельщики устроили символическое соревнование по исполнению кричалок в Нижнем Новгороде перед матчем сборных команд на чемпионате мира по футболу.

В фан-зоне они выстроились в линии друг напротив друга и начали во весь голос выкрикивать названия своих государств. "Кто перекричит - та сборная и одолеет соперников", - пояснил корреспонденту ТАСС суть "баттла" вставший к барьеру болельщик с российским триколором по имени Александр.

К большому экрану, где в 21:00 мск начнется трансляция матча, стекаются в основном россияне, они присоединялись к турниру кричалок и не дали шансов на победу дюжине египтян, оставшихся в меньшинстве. После этого фанаты из арабской страны устремились к сцене, скандируя имя своей главной звезды - нападающего сборной Египта по футболу Мохаммеда Салаха.

Матч Россия - Египет пройдет в Санкт-Петербурге. Чемпионат мира завершится 15 июля. Нижний Новгород примет в общей сложности четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.