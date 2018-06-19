Тренер португальцев Сантуш надеется, что Роналду проведет отличный матч против марокканцев

Специалист отметил скорость и организованность игроков марокканской сборной

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш надеется, что капитан команды Криштиану Роналду покажет отличную игру в матче второго тура группового этапа чемпионата мира со сборной Марокко. Об этом Сантуш сообщил на предматчевой пресс-конференции.

Встреча группы В между сборными Португалии и Марокко пройдет в среду в Москве на стадионе "Лужники", начало - в 15:00 мск. Португальцы в своем первом матче на турнире сыграли вничью с командой Испании со счетом 3:3, встреча прошла в Сочи 15 июня. Роналду стал автором всех трех голов своей команды.

"Надеюсь, что Криштиану проведет отличный матч, это особая ценность для нашей команды, - сказал Сантуш. - Но я также надеюсь, что вся команда готова к игре. Надеемся, что выступим достойно".

Также Сантуш отметил скорость и организованность игроков марокканской сборной. "Сборная Марокко - одна из лучших в Африке, у них есть опытные игроки, которые играют в чемпионатах Франции, Нидерландов и прочих, - сказал португальский тренер. - Они организованны, быстро бегают, их игроки достаточно техничны, и нам надо будет как-то реагировать на это, но в первую очередь нам надо сосредоточиться и контролировать свою игру. Этот матч будет будет очень трудным".

Чемпионат мира завершится 15 июля.