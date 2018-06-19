Перуанские болельщики потратили от 14 до 36 часов на дорогу до Екатеринбурга на матч ЧМ

Встречу сборных Перу и Франции состоится 21 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Перу, которые приехали в Екатеринбург поддержать свою команду в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против сборной Франции, в среднем потратили на дорогу от 14 до 36 часов. Об этом сообщили во вторник ТАСС болельщики перуанцев, которые встречали футбольную сборную в Екатеринбурге.

"Я добирался из Лимы 36 часов, у меня была очень долгая пересадка в Панаме, затем в Париже и Москве", - рассказал ТАСС перуанский болельщик Диего Торрес. Другие представители столицы Перу добавили, что дорога в Россию заняла порядка 25 часов.

Пепе Лотуло и Фернандо Патиньюполь, которые прилетели из Вашингтона и Майами, отметили, что добирались до Екатеринбурга от 14 до 17 часов.

Матч группового этапа между сборными Перу и Франции пройдет 21 июня на стадионе "Екатеринбург-Арена". В Екатеринбурге 15 июня сборная Уругвая со счетом 1:0 победила команду Египта в матче группы А чемпионата мира по футболу. В городе также пройдут матчи Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).

Чемпионата мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.