В оргкомитете ЧМ-2018 сообщили, что крышу стадиона "Санкт-Петербург" на время матча решили не закрывать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Дождь, начавшийся в Петербурге во второй половине дня во вторник, закончится до начала матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта, сообщили в Гидрометцентре города.

"Сейчас фронт последние границы проходит, дождь заканчивается. Может быть, будут какие-то отдельные вкрапления, но основной фронт уже на границе Петербурга сейчас, и к 9 часам дождь должен уйти, или даже раньше, часам к 8. Осадков серьезных быть не должно, сильного ливня не будет, температура градусов 13 - 15, типичная петербургская погода", - сказал ТАСС главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Крышу стадиона "Санкт-Петербург" на время матча, который начнется в 21:00, решено не закрывать, сообщили в оргкомитете чемпионата.

Тем не менее в городе предпринимают меры для того, чтобы погода не омрачила футбольный праздник. Как сообщили в пресс-службе компании "Водоканал Санкт-Петербурга" с 18:00 до 22:00 мск на прилегающей к стадиону территории будут дежурить дополнительные бригады.

"Для профилактики угрозы затопления ливневых канализаций предприятие выделило на усиление шесть дополнительных бригад. Всего 13 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" будут работать во время матча чемпионата мира по футболу между командами сборных России и Египта. В распоряжении бригад 12 единиц откачивающей техники и четыре гидродинамические машины", - сказали в пресс-службе.