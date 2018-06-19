Иньеста: мечту о победе на ЧМ испанские футболисты должны подкрепить качественной игрой

Встреча второго тура группового этапа между сборными Испании и Ирана пройдет 20 июня на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Испании по футболу нацелена на победу на чемпионате мира в России, но для достижения этой цели одного желания мало, его надо подкрепить качественной игрой. Такое мнение на пресс- конференции перед вторым матчем испанцев на турнире высказал полузащитник команды Андрес Иньеста.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Испании и Ирана пройдет 20 июня на "Казань-Арене".

"Каждый спортсмен всегда стремится забраться на вершину, и мы не являемся исключением и хотим завоевать титул. Но это будет очень нелегко, это требует больших усилий, так что иметь мечту и жить мечтами - не одно и то же. Мы постараемся набрать максимальное число очков в группе, чтобы получить более подходящего соперника в плей- офф. Победа приблизит нас к достижению этой цели", - сказал Иньеста.

Сборная Испании после первого тура в группе B делит второе место с командой Португалии, с которой сыграла вничью - 3:3. Иранцы благодаря победе над командой Марокко (1:0) возглавляют квартет.