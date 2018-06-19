Пепе: матч против сборной Марокко на ЧМ будет непростым для команды Португалии

Встреча группы В между сборными Португалии и Марокко пройдет в среду в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Матч против сборной Марокко по футболу в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира будет непростым для сборной Португалии. Такое мнение на пресс-конференции высказал защитник португальской сборной Пепе.

Встреча группы В между сборными Португалии и Марокко пройдет в среду в Москве на стадионе "Лужники". Начало - в 15:00 мск.

"Мы приехали сюда в ранге действующих чемпионов Европы, но с тех пор прошло два года, - сказал Пепе. - Нам надо сосредоточиться на том, что будет завтра, мы хорошо подготовились для того, чтобы достойно представить свою страну. Мы с уважением относимся к сопернику, нам придется постараться, игра будет совсем не простая. Именно с такими мыслями мы выйдем на поле завтра".

Также Пепе выделил волевые качества марокканской сборной. "Сама команда у Марокко достаточно сильная, если я не ошибаюсь, они и гол-то не пропустили в первой игре [против сборной Ирана - прим. ТАСС], там автогол был. Они боролись до конца, команда хорошо подготовлена. Но нам надо сосредоточиться на своей игре, нам придется многим пожертвовать, чтобы забить гол", - сказал защитник.

Говоря об игре лидера португальской национальной команды Криштиану Роналду, Пепе отметил, что тот оказывает положительное влияние как на игру сборной, так и на атмосферу за пределами поля. "Для меня не новость, как играет Роналду, он скромно ведет себя на поле, но очень помогает команде в раздевалке. Он счастлив, что у него появилась возможность приехать сюда и сыграть в одной команде с нами", - подытожил Пепе.

В первом туре группового этапа сборные Португалии и Испании сыграли вничью со счетом 3:3, иранцы победили марокканцев - 1:0.