Футболист сборной Сенегала Ньянг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с поляками

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Сенегала по футболу Мбай Ньянг признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Польши.
Во вторник сборная Сенегала одержала победу над командой Польши со счетом 2:1. Ньянг стал автором победного гола.
После первого тура сенегальцы делят первое место в группе H со сборной Японии, которая ранее обыграла команду Колумбии со счетом 2:1. В следующем матче 24 июня сборная Сенегала в Екатеринбурге сыграет с японцами, поляки в тот же день в Казани встретятся с колумбийцами.