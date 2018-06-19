Футболист сборной Сенегала Ньянг признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 с поляками

Во вторник сборная Сенегала одержала победу над командой Польши со счетом 2:1, Ньянг стал автором победного гола

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Сенегала по футболу Мбай Ньянг признан лучшим игроком матча первого тура группового этапа чемпионата мира против команды Польши.

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Во вторник сборная Сенегала одержала победу над командой Польши со счетом 2:1. Ньянг стал автором победного гола.

После первого тура сенегальцы делят первое место в группе H со сборной Японии, которая ранее обыграла команду Колумбии со счетом 2:1. В следующем матче 24 июня сборная Сенегала в Екатеринбурге сыграет с японцами, поляки в тот же день в Казани встретятся с колумбийцами.