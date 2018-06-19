Йерро: испанским футболистам в игре с иранцами на ЧМ надо опасаться стандартных положений

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет в среду

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Одним из козырей в игре сборной Ирана по футболу является умение создавать голевые моменты при розыгрыше стандартных положений, на чем испанская команда сделала особый акцент при подготовке к очной встрече. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер испанцев Фернандо Йерро.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет в среду, 20 июня на "Казань-Арене".

"Что касается сильных сторон Ирана, то в этой команде собраны довольно волевые футболисты, которые уверены в своей игре. Им хорошо удается делать целенаправленные передачи, плюс они очень опасны при розыгрыше стандартов: при исполнении свободных ударов, при подаче с угловых. Это важная сторона их игры", - сказал Йерро.

Испанский специалист заметил, что считает португальца Карлуша Кейруша, главного тренера команды Ирана, не только классным специалистом, но и замечательным человеком. "Я знаю Карлуша очень хорошо, он отличный человек, я с удовольствием с ним общаюсь. Он отлично работал в "Манчестер Юнайтед", сейчас - в сборной Ирана. Это изумительный человек, классный коллега, которого я уважаю и люблю", - отметил он.

"При нем Иран действует как в атаке, так и в обороне очень качественно, они уверены в своей игре", - добавил он.

Сборная Испании после первого тура делит второе место с командой Португалии, с которой сыграла вничью - 3:3. Иранцы благодаря победе над командой Марокко (1:0) возглавляют квартет.