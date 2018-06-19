Сборная Саудовской Аравии в полном составе тренируется на "Ростов-Арене"

В матче первого тура группового этапа саудовцы уступили сборной России со счетом 0:5

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии по футболу в полном составе вышла на тренировку, которая проходила на "Ростов-Арене" за день до матча чемпионата мира против команды Уругвая, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В первые 15 минут, открытые для прессы, футболисты сборной с улыбкой перепасовывали друг другу мяч, образовав круг на углу поля.

В матче первого тура группового этапа саудовцы уступили сборной России со счетом 0:5. Встреча сборных Саудовской Аравии и Уругвая начнется в 18:00 20 июня. Это будет вторая игра в рамках чемпионата мира на "Ростов-Арене". 17 июня здесь состоялся матч между командами Бразилии и Швейцарии, который завершился вничью - 1:1.