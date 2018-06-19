Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу сенегальцев

На 37-й минуте счет в матче открыл защитник сборной Польши Тьяго Ционек, забив гол в свои ворота. Он стал первым поляком в истории чемпионатов мира, отметившимся автоголом. На 60-й минуте преимущество сборной Сенегала удвоил форвард Мбай Ньянг. В составе поляков отличился полузащитник Гжегож Крыховяк (87).

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Сенегала по футболу одержала победу над командой Польши со счетом 2:1 в заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата мира в России. Встреча группы Н, которую посетили 44 тысячи 190 человек, прошла в Москве на стадионе "Спартак".

Ранее во вторник был сыгран другой матч группы Н, в Саранске сборная Японии со счетом 2:1 обыграла команду Колумбии. Сенегальцы и японцы набрали по три очка, колумбийцы и поляки очков не набрали.

В следующем матче 24 июня сборная Сенегала в Екатеринбурге сыграет с командой Японии. В тот же день поляки в Казани встретятся с колумбийцами.

Полузащитник сборной Польши Якуб Блащиковский провел сотый матч в футболке сборной Польши. По этому показателю он сравнялся с полузащитником Гжегожем Лято. Только защитник Михал Жевалков провел больше матчей за национальную команду - 102. Уже на чемпионате мира в России Блащиковский может стать рекордсменом польской сборной по количеству проведенных матчей.

Сборная Сенегала второй раз в истории играет на чемпионате мира. На мировом первенстве сенегальцы дебютировали в 2002 году. Они дошли до четвертьфинала, где проиграли туркам в дополнительное время (0:1). Таким образом, сборная Сенегала в шести матчах на чемпионатах мира одержала три победы и дважды сыграла вничью, потерпев только одно поражение в истории.

История встреч

Сборные Польши и Сенегала впервые в истории играли друг с другом. Ранее поляки на чемпионатах мира три раза встречались с африканскими сборными, один раз они одержали победу и два раза сыграли вничью. Впервые в истории мировых первенств польская сборная проиграла команде из Африки.

Последний раз сборная Польши побеждала в стартовом матче на чемпионате мира в 1974 году, когда она обыграла аргентинцев (3:2). С тех пор поляки трижды начинали чемпионат мира с ничьей и дважды - с поражения.

Гжегож Крыховяк стал первым польским футболистом с 1974 года, отличившимся в стартовой встрече. Семь чемпионатов мира подряд сборная Польши не могла забить гол в своей первой игре на турнире.