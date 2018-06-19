Бывший президент ФИФА Блаттер прибыл в Москву на чемпионат мира

Ранее сообщалось, что Блаттер собирается посетить матч группового этапа мирового первенства между сборными Португалии и Марокко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер прибыл в Москву на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что Блаттер собирается посетить матч группового этапа мирового первенства между сборными Португалии и Марокко, который пройдет 20 июня в Москве на стадионе "Лужники". Также сообщалось, что Блаттер проведет в России несколько дней.

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией в период с 1998 по 2015 год, и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, также занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Платини, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.