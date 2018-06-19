Сборная Хорватии по футболу прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ с аргентинцами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии прилетели в Нижний Новгород для участия в матче группового этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Возле гостиницы, где в ближайшие дни будут проживать подопечные Златко Далича, собралось несколько журналистов. Возле территории отеля болельщиков хорватской команды замечено не было.
Во вторник хорваты проведут тренировку на стадионе "Нижний Новгород". Матч группы D между сборными Аргентины и Хорватии состоится 21 июня (начало - 21:00 мск).
Команда Хорватии на ЧМ-2018 базируется в поселке Ильичево в Ленинградской области. В первом матче на чемпионате мира хорватская сборная 16 июня победила команду Нигерии со счетом 2:0, аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1). На групповом этапе сборной Хорватии также предстоит сыграть 26 июня в Ростове-на-Дону с командой Исландии.
Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.