Сборная Хорватии по футболу прибыла в Нижний Новгород на матч ЧМ с аргентинцами

Во вторник хорваты проведут тренировку на стадионе "Нижний Новгород"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Хорватии прилетели в Нижний Новгород для участия в матче группового этапа чемпионата мира с командой Аргентины. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Возле гостиницы, где в ближайшие дни будут проживать подопечные Златко Далича, собралось несколько журналистов. Возле территории отеля болельщиков хорватской команды замечено не было.