Иньеста заверил, что испанские футболисты на ЧМ доверяют новому тренеру Фернандо Йерро

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет 20 июня на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Игроки сборной Испании по футболу полностью доверяют своему новому главному тренеру Фернандо Йерро, который возглавил команду за день до старта чемпионата мира в России. Об этом на пресс-конференции перед игрой с командой Ирана заявил полузащитник Андрес Иньеста.

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет 20 июня на "Казань-Арене". Йерро был назначен главным тренером сборной Испании 13 июня, за день до старта чемпионата мира. Такое решение футбольная федерация Испании приняла вскоре после известия о том, что теперь уже бывший тренер сборной Хулен Лопетеги после окончания турнира возглавит "Реал". При этом сам Йерро отыграл за мадридский клуб 15 сезонов и был его капитаном.

"Мы сейчас стараемся не думать о том, что произошла такая замена, - сказал Иньеста, который последние годы являлся капитаном "Барселоны". - Конечно, для всех это была сложная ситуация, но сейчас мы не слишком на это обращаем внимание и смотрим в будущее, думаем о своей игре".

"Должен сказать, что никаких сомнений в тренере у нас нет, мы ему полностью доверяем", - добавил он.

34-летний игрок, который по окончании сезона сменил "Барселону" на японский клуб "Виссел Кобе", не ожидает легкой игры в матче с иранцами. "Конечно, предыдущий матч с португальцами был непростым, он отнял у нас много сил, но мы уверены в нашей игре. Завтра предстоит еще один тяжелый матч. От него во многом будет зависеть наше место в группе, поэтому надо побеждать", - сказал Иньеста.

Сборная Испании после первого тура делит второе место с командой Португалии, с которой сыграла вничью - 3:3. Иранцы благодаря победе над командой Марокко (1:0) возглавляют квартет.