Тренер саудовцев: инцидент при приземлении в Ростове никак не отразился на футболистах

В двигатель самолета, в котором летела на матч сборная Саудовская Аравия, при подлете к аэропорту Ростова-на-Дону попала птица

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Саудовской Аравии очень серьезно настроена на матч с командой Уругвая, и авиапроисшествие во время приземления в аэропорту Ростова- на-Дону никак не отразилось на футболистах. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци.

В двигатель самолета, в котором летела на матч сборная Саудовская Аравия, при подлете к аэропорту Ростова-на-Дону попала птица, вызвавшая пожар в одном из моторов.

"Мы не почувствовали никакого дискомфорта, хотя потом на видео видели страшные кадры. Но это происшествие никак не повлияет на наш настрой", - сказал Пицци.

Сразу после окончания пресс-конференции сборная Саудовской Аравии проведет первую тренировку на "Ростов- Арене". Матч со сборной Уругвая пройдет 20 июня.

В первом матче на чемпионате мира сборная Саудовской Аравии 14 июня потерпела крупное поражение от команды России - 0:5. В рамках группового этапа сборной Саудовской Аравии также предстоит сыграть 25 июня в Волгограде с командой Египта.