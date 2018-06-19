Куадрадо: колумбийские футболисты сохраняют оптимизм после поражения от японцев в игре ЧМ

Встреча в Саранске завершилась победой японской команды со счетом 2:1

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Колумбии сохраняют оптимизм после поражения в матче первого тура группового этапа чемпионата мира от команды Японии. Об этом журналистам рассказал полузащитник колумбийский сборной Хуан Куадрадо.

Встреча в Саранске завершилась победой японской команды со счетом 2:1.

"Мы играли с максимальной самоотдачей. Верим, что еще все возможно, есть еще два матча. Сборная Японии - очень сильный соперник, у нас были возможности, которые мы могли использовать. Мы сохраняем оптимизм", - отметил Куадрадо.

На третьей минуте встречи за игру рукой в штрафной площади красную карточку получил полузащитник сборной Колумбии Карлос Санчес. "Санчес для нас - большая потеря. Было очень сложно играть в меньшинстве всю встречу. Мы планировали контролировать мяч, но сборная Японии делала это лучше", - пояснил игрок.

Куадрадо был заменен на 31-й минуте матча. "Я себя чувствую очень хорошо, никаких трудностей не испытываю", - подытожил футболист.

Сборная Колумбии в оставшихся матчах группового этапа сыграет с командами Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).