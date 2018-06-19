Тренер: сборная Японии не планирует отмечать победу над командой Колумбии на ЧМ

Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Японии, которая во вторник выиграла со счетом 2:1 у колумбийцев в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, не планирует праздновать победу. Об этом сообщил журналистам главный тренер команды Акира Насино.

Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

"Если бы мы выиграли чемпионат мира, то тогда танцевали бы на центральной улице Саранска, но это просто одна победа - три очка. Нам нужно ехать в следующее место проведения матча, так что мы побережемся", - сказал Насино на послематчевой пресс-конференции.

В рамках группового этапа турнира сборная Японии сыграет также с командами Сенегала (24 июня, "Екатеринбург- Арена") и Польши (28 июня, "Волгоград-Арена").