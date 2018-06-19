Черышев и Дзюба вошли в стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 с египтянами

Матч начнется в 21:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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В матче первого тура группового раунда чемпионата мира сборная России со счетом 5:0 разгромила команду Саудовской Аравии и возглавила группу А с тремя очками. Черышев вышел на замену на 24-й минуте вместо получившего травму Алана Дзагоева и оформил дубль в матче. Дзюба вышел на поле на 70-й минуте вместо Федора Смолова и отличился забитым мячом и голевой передачей.

Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет в Санкт-Петербурге, начало - 21:00 мск.