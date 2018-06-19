Белый кит Пузырь из Анапы предсказал победу сборной России в матче ЧМ с египтянами

Ранее он также предсказал победу российской сборной в матче с Саудовской Аравией

КРАСНОДАР, 19 июня. /ТАСС/. Белый кит Пузырь, живущий в дельфинарии Анапы, отдал предпочтение сборной сборной России по футболу в матче чемпионата мира с командой Египта. Об этом сообщили ТАСС в дельфинарии, где живет оракул.

Пузырь, по меркам белых китов, еще маленький - ему всего шесть лет. Он любит играть в мяч, и поэтому ему предложили именно этот способ гадания: в бассейн бросают мячи с флагами стран-участниц матча, и он должен принести один из них тренеру.

"Предложили Пузырьку два мяча с флагами, и он выбрал Россию. Проводили два раза - для надежности", - сказала она.

Собеседница уточнила, что это уже второй раз, когда Пузырь пробует себя в роли оракула. В прошлый раз его предсказание сбылось: он так же выбрал "российский" мяч перед встречей Россия - Саудовская Аравия, которая закончилась 5:0 в пользу хозяев чемпионата.

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге (начало - 21:00 мск).