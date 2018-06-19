Фалькао: поражение от японцев даст возможность сборной Колумбии показать характер на ЧМ

Во вторник сборная Колумбии в матче первого тура группового этапа уступила японцам со счетом 1:2

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Поражение в стартовом матче чемпионата мира от команды Японии даст возможность сборной Колумбии по футболу продемонстрировать свой характер в следующих играх турнира. Такое мнение журналистам высказал капитан колумбийской сборной Радамель Фалькао.

Во вторник сборная Колумбии в матче первого тура группового этапа уступила японцам со счетом 1:2. Встреча прошла в Саранске.

"У нас еще есть возможность хорошо выступить на этом турнире, - уверен Фалькао. - Все в наших руках. Эта ситуация дает возможность нам показать свой характер и силу нашей команды".

В матче с японцами на третьей минуте встречи в ворота сборной Колумбии был назначен пенальти, при этом красную карточку получил игрок южноамериканской команды Карлос Санчес. "Наша стратегия поменялась с первых минут из-за удаления. В первом тайме еще оставались силы, и мы контролировали мяч и создавали опасные моменты, нам не повезло, но это футбол, надо было пытаться сделать все возможное".

В следующих матчах групповой стадии чемпионата мира сборная Колумбии сыграет с командами Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).