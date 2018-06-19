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19 июня, 19:49
Что увозят болельщики ЧМ-2018 из Калининграда
© Виталий Невар/ТАСС
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Популярностью среди иностранцев пользуются матрешки, ушанки, кокошники и украшения из янтаря

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Грязнов/. Приехавшие со всего мира в Калининград болельщики чемпионата мира по футболу увлечены не только игрой любимых сборных - гости раскупают сувениры с российским колоритом. Как удалось выяснить корреспонденту ТАСС в сувенирных лавках самого западного города ЧМ-2018, популярностью среди иностранцев пользуются не только распространенные по всей стране матрешки и ушанки, но и - в меньшей степени - украшения из янтаря. Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Много тысяч матрешек

Самым популярным сувениром у иностранных болельщиков, конечно же, остается русская матрешка.

В частности, как рассказали ТАСС в сувенирных лавках на одной из центральных магистралей города - проспекте Ленина, который находится в непосредственной близости к фан-зоне у Дома Советов, - традиционную расписную куклу фанаты футбола раскупали прямо-таки в "промышленных масштабах". "У нас, конечно, есть и янтарь, и украшения, но матрешки пользовались огромным спросом. Иностранцы покупают их в промышленных масштабах. Мы и не помним, когда у нас в последний раз купили такое количество матрешек за такое короткое время", - рассказала ТАСС сотрудница магазина Елена.

Отмечают популярность матрешек и в официальном магазине ФИФА на площади Победы, где сувенир представлен в футбольном исполнении - с талисманом турнира волком Забивакой. "Однако самый популярный товар у нас - все равно матрешки. Хорватские болельщики, которых в наш город приехало очень много на матч с Нигерией, называют их "бабушки", с ударением на второй слог", - рассказал ТАСС менеджер магазина Михаил.

Он добавил, что среди нигерийских фанатов также были популярны деревянные ложки и тарелки, расписанные хохломскими узорами. "Конечно, иностранные поклонники футбола также скупают брелоки с Забивакой, пивные кружки. А вот российские болельщики брали футболки с Хорватией и Нигерией, так как иностранцы в основном едут со своими", - добавил представитель магазина.

Шапки с ушами

Погода в Калининграде с начала чемпионата держится на зависть - столбики термометров в течение дня не опускались ниже 25 градусов. Однако, как ни парадоксально, огромной популярностью среди болельщиков пользуются зимние шапки.

"Ушанок с кокардами в виде Забиваки мы продали довольно много, особо популярны шапки красного цвета. Иностранцы говорят, что если не смогут надеть ее тут, то будут в ней ходить на хоккей. Там на арене холодно, а в шапке хорошо", - рассказал Михаил.

В меховом салоне на улице Шевченко, который также расположен возле фан-зоны, ТАСС рассказали: шубы среди иностранцев. как несложно догадаться, не пользовались спросом, а вот ушанки спрашивали с завидной регулярностью. "Что говорят, непонятно, но точно спрашивали шапки, так как слово "шапка" на русском они хорошо выучили. Но сейчас не сезон, шапок в наличии нет, поэтому не продали ни одной", - отметили сотрудницы салона, говоря об иностранных болельщиках.

Кокошники и марципан

В сувенирной лавке местных мастеров, которая расположена на территории фан-зоны ФИФA, корреспонденту ТАСС рассказали, что хорошим спросом среди болельщиков пользуется марципан. "Хорошо покупают марципан как нигерийцы, так и европейцы, У нас его делают по старинному кенигсбергскому рецепту, его запекают. Такого в остальной Европе сейчас нет", - рассказала сотрудница торговой точки Анжелика.

А вот другие сладости покупают хуже - сотрудница прилавка с пряниками с изображением достопримечательностей Калининграда с сожалением констатировала, что продать товаров удалось очень мало.

В этом же павильоне расположился и отдел с янтарем. "Как европейцы, так и нигерийцы, покупают сережки, бусы и другие украшения из янтаря. Настенные часы из янтаря не спрашивали ни разу - видимо большие и дорогие, такую покупку сложно довезти до дома", - рассказала ТАСС сотрудница отдела Юлия. Она также отметила, что не покупают футбольные фанаты и янтарное мыло и другую косметику, добавив, что они, "скорее всего, не верят в их полезные свойства".

У сотрудников отдела с кокошниками и традиционными русскими игрушками дела идут куда лучше. "Иностранцы, как ни странно, иногда гораздо лучше знают нашу культуру, чем сами русские. Очень хорошо покупают кукол в национальных русских костюмах, при этом они иногда даже могут назвать регион России, для которого характерен наряд", - рассказала работница отдела Юлия.

Она также отметила, что в день матча между сборными Нигерии и Хорватии иностранцы купили большое количество кокошников и проявляли большой интерес к богородской игрушке - народному промыслу из подмосковного поселка Богородское.

Сувениры из солнечного камня

Неплохим спросом пользуются и футбольные сувениры из янтаря. На территории Калининградской области находится около 90% мировых запасов "солнечного камня", поэтому в каждом городе региона можно насчитать несколько десятков магазинов с поделками и аксессуарами из этого минерала.

Корреспонденту ТАСС удалось обнаружить на прилавках торговых точек украшенные янтарем футбольные мячи, пивные кружки, графины и другую посуду, а также брелоки, пепельницы, портсигары и иные аксессуары. При этом, как отметили большинство опрошенных ТАСС сотрудников магазинов, такие предметы не имели большого спроса среди иностранных болельщиков.

Однако продавцы не отчаиваются, ведь в Калининграде состоялся пока один матч, 16 июня встретились сборные Хорватии и Нигерии. Впереди еще три игры, и магазины ждут наплыва новых посетителей. 22 июня на стадионе "Калининград" сыграют сборные Сербии и Швейцарии, 25 июня состоится матч между командами Испании и Марокко, а заключительная игра в самом западном регионе нашей страны между сборными Англии и Бельгии пройдет 28 июня.

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Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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