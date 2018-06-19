Тренер: футболистам Марокко надо поверить в себя для победы над португальцами в матче ЧМ

Встреча группы В между сборными Португалии и Марокко пройдет в среду в Москве на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Марокко должны поверить в свои силы для победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с командой Португалии. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер африканской сборной Эрве Ренар.

Встреча группы В между сборными Португалии и Марокко пройдет в среду в Москве на стадионе "Лужники". Начало - в 15:00 мск. В своем первом матче на турнире марокканцы уступили сборной Ирана со счетом 0:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге 15 июня.

"Завтра мы посмотрим, оправились ли после поражения от сборной Ирана, - сказал Ренар. - Но если серьезно, то когда вы профессиональный игрок, у вас часто случаются моменты, когда после падения надо подниматься, вам надо быть готовым с психологической точки зрения, и даже если технический уровень ниже соперника, надо верить в себя. Если не ставить цель побеждать, то не надо и на поле выходить. Для нас игра с таким сильным соперником будет отличной проверкой, у нас не было настолько серьезного оппонента очень долгое время".

Также Ренар заявил, что считает капитана сборной Португалии Криштиану Роналду исключительным игроком. В первом матче на турнире португальцы 15 июня в Сочи сыграли вничью с испанцами со счетом 3:3, Роналду стал автором хет- трика. "Роналду - исключительный человек, уникальный игрок, - сказал французский специалист. - Он берет на себя игру, когда команда опускает руки, но завтра нам надо эту исключительность нивелировать".

В матче с иранцами полузащитник марокканской сборной Нордин Амрабат получил сотрясение мозга. Ранее сообщалось, что он пропустит встречу с португальцами, однако во вторник он принимал участие в тренировке своей команды. "Решение по Амрабату будет принято позднее, мы посмотрим, может ли он сыграть или ему еще требуется время", - отметил Ренар.

Чемпионат мира завершится 15 июля.