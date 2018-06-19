Салах сыграет в матче чемпионата мира с командой России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах вошел в стартовый состав на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Египетской ассоциации футбола.
Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, матч начнется в 21:00 мск.
إليكم تشكيل #الفراعنة لمباراة الليلة #worldcup #ThePharaohs#RUSEGY#RUS #Egy pic.twitter.com/fMV9pNzzYk— Egypt National Football Team (@Pharaohs) 19 июня 2018 г.
Полностью состав команды выглядит следующим образом: Мохаммед Эль-Шеннави - Ахмед Фатхи, Али Джабр, Ахмед Хегази, Мохаммед Абдельшафи - Мохамед Эль-Нени, Тарек Хамед, Салах, Абдалла Эль-Саид, Махмуд Хасан Трезеге - Марван Мохсен.
26-летний Салах, который завершил восстановление после травмы перед стартом чемпионата мира, пропустил игру первого тура с командой Уругвая (0:1). Салах в текущем сезоне забил 43 мяча за "Ливерпуль" и стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии с 32 голами. В составе сборной Египта на счету нападающего 33 мяча в 57 играх.
В первом туре группового этапа россияне разгромили команду Саудовской Аравии (5:0), а египтяне проиграли уругвайцам (0:1).