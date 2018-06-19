Салах сыграет в матче чемпионата мира с командой России

Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербург, матч начнется в 21:00 мск

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах вошел в стартовый состав на матч второго тура группового раунда чемпионата мира с командой России. Об этом сообщает пресс-служба Египетской ассоциации футбола.

Встреча группы А между сборными России и Египта пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге, матч начнется в 21:00 мск.