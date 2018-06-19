Пекерман: матч с японцами показал, что колумбийцы могут победить в следующих играх ЧМ

Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии смогла перестроиться после удаления полузащитника Карлоса Санчеса на третьей минуте матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Японии, забить один гол и сдерживать противника весь первый тайм. Это говорит о том, что колумбийцам под силу выиграть следующие матчи группового этапа, сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер южноамериканской сборной Хосе Пекерман. Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

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