Пекерман: матч с японцами показал, что колумбийцы могут победить в следующих играх ЧМ

САРАНСК, 19 июня. /ТАСС/. Сборная Колумбии смогла перестроиться после удаления полузащитника Карлоса Санчеса на третьей минуте матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Японии, забить один гол и сдерживать противника весь первый тайм. Это говорит о том, что колумбийцам под силу выиграть следующие матчи группового этапа, сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер южноамериканской сборной Хосе Пекерман.
Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
"Если теряешь одного критически важного игрока после первых трех минут - это непростое дело. Нам удалось справиться с этим в первом тайме, была ничья. Но во втором тайме сборная Японии смогла сыграть в своем стиле, адаптироваться к ситуации и забить гол, они и играли лучше, и пользовались появившимися возможностями", - сказал Пекерман.
Тем не менее он назвал позитивным фактом то, что сборная Колумбии смогла справиться с тем, что играет в меньшинстве, забив один гол в первом тайме. "Если это нам удалось, несмотря на потерю одного из лучших игроков, значит мы сможем в следующих матчах выиграть", - добавил он.
Следующий матч сборная Колумбии сыграет с командой Польши (24 июня, "Казань-Арена"), японцам предстоит встретиться с сенегальцами (24 июня, "Екатеринбург-Арена").