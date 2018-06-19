Робби Уильямс объяснил, зачем он показал средний палец в камеру на открытии ЧМ-2018

Уильямс выступил на церемонии открытия чемпионата мира в России, которая прошла в четверг

ТАСС, 19 июня. Британский певец Робби Уильямс, выступавший на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, объяснил, что, ткнув средний палец в камеру во время выступления, он хотел показать, что до начала матча открытия осталась одна минута. Об этом он рассказал в эфире британского телеканала ITV на шоу This Morning. Уильямс выступил на церемонии открытия чемпионата мира в России, которая прошла в четверг. Во время своего выступления он показал средний палец в камеру. В матче открытия, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. "Когда ты выступаешь на церемонии открытия чемпионата мира, очень важно не спровоцировать международный конфликт. И знаете что? Я справился с этим", - заявил Уильямс.

Видео This Morning/YouTube