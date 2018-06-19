Робби Уильямс объяснил, зачем он показал средний палец в камеру на открытии ЧМ-2018

ТАСС, 19 июня. Британский певец Робби Уильямс, выступавший на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России, объяснил, что, ткнув средний палец в камеру во время выступления, он хотел показать, что до начала матча открытия осталась одна минута. Об этом он рассказал в эфире британского телеканала ITV на шоу This Morning.
Уильямс выступил на церемонии открытия чемпионата мира в России, которая прошла в четверг. Во время своего выступления он показал средний палец в камеру. В матче открытия, который прошел в Москве на стадионе "Лужники", сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
"Когда ты выступаешь на церемонии открытия чемпионата мира, очень важно не спровоцировать международный конфликт. И знаете что? Я справился с этим", - заявил Уильямс.
"До начала матча оставалась одна минута, я был под большим давлением, потому что оставалась минута, а я даже не был уверен, что смогу уложиться. Так что я просто показал, что до начала игры - одна минута, - объяснил британский артист. Понимаете, я не доверяю сам себе, я понятия не имею, что я могу выкинуть в любой момент".
"Наш план состоял в том, что я должен был хорошо спеть и не облажаться, - добавил артист. - На 99% я справился и выполнил наш план. Просто иногда во мне происходит блокировка здравого смысла и что-нибудь происходит, а через пять минут я спрашиваю себя: "Я только что сделал это, на самом деле?"
Во время выступления Уильямс исполнил песню Rock DJ, в которой поется "Pimpin’ ain’t easy, most of them fleece, me every night" (Познакомиться с девочкой непросто, большинство из них хотят обобрать меня каждую ночь). Вместо этого британец спел "Pimpin’ ain’t easy, most of them fleece me, but I did this for free" (Познакомиться с девочкой непросто, большинство из них хотят обобрать меня, но я сделал это бесплатно). Британские СМИ расценили такую импровизацию артиста, как ответ на критику, которая на него обрушилась после известия, что Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира в России.