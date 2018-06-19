Мячи с автографами футболистов представили в "Футбольную ночь музеев" в Екатеринбурге

Выставка проработает до 1 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Мячи с автографами именитых футболистов, а также вице-премьера, главы координационного совета при правительстве РФ по подготовке чемпионата мира по футболу Виталия Мутко представили в Свердловском областном краеведческом музее в рамках акции "Футбольная ночь музеев" в Екатеринбурге. Об этом во вторник сообщил ТАСС заместитель гендиректора музея Владимир Быкодоров.

"Мы сделали выставку "Футбол? Футб-о-о-о-л!". Ее основа - труд студентов исторического факультета Уральского федерального университета (УрФУ). Штаб, который занимается подготовкой волонтеров на базе УрФУ, предоставил мячи с автографами Марселя Десайи, Алексея Смертина, а также Виталия Мутко", - рассказал Быкодоров.

В экспозиции также будет показано, как изменился к чемпионату самый большой город на Урале. "На выставке будут представлены фотоколлажи, а также марки, конверты, открытки, связанные с проведением ЧМ-2018 в Екатеринбурге - самом восточном городе, принимающем турнир", - отметил собеседник агентства.

Выставка проработает в Екатеринбурге до 1 июля.

Акция "Футбольная ночь музеев" проходит в Свердловской области 19 июня. В ней принимают участие более 20 музейных площадок региона, которые будут принимать болельщиков до полуночи.

Матчи чемпионата мира проходят с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.