Болельщики из Перу посетят фан-зону в Екатеринбурге, чтобы поддержать сборную России

Сборные России и Египта сыграют во вторник в Санкт-Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Болельщики сборной Перу, которые прилетели в Екатеринбург на матч группового этапа чемпионата мира со сборной Франции, поддержат команду России в матче с египтянами. Об этом сообщили во вторник ТАСС порядка 20 перуанских болельщиков, которые встречают свою сборную в Екатеринбурге.

"Мы, конечно, сегодня поддержим сборную России. Скорее всего, пойдем смотреть матч в фан-зону, даже готовы купить российский флаг", - сообщил корр. ТАСС один из болельщиков Перу Пепе Лотуло.