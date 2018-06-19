Сборная Перу по футболу прилетела в Екатеринбург на матч ЧМ-2018 против французов

Встреча состоится 21 июня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Команда Перу прилетела в Екатеринбург для проведения матча чемпионата мира по футболу, который пройдет 21 июня.

В субботу, 16 июня сборная Перу в матче первого тура группового этапа чемпионата мира уступила команде Дании со счетом 0:1. В другой игре группы французы переиграли австралийцев (2:1).

По данным местных СМИ команда разместится в отеле Ramada, который расположен по пути следования из аэропорта в город. Ранее во время матча в нем размещалась команда Уругвая (матч прошел в Екатеринбурге 15 июня).

Сборная Перу сумела пробиться на чемпионат мира в интерконтинентальных стыковых матчах обыграв команду Новой Зеландии (0:0, 2:0). Перуанцы примут участие лишь в пятом чемпионате мира и первом за 36 лет - это самый долгий период между участием на чемпионатах мира для команд, которые приедут в Россию.

С 1970 по 1982 годы сборная Перу приняла участие в трех чемпионатах мира, 48 лет назад пробившись в 1/4 финала. А последняя победа в финальных турнирах случилась в 1978 году, когда перуанцы со счетом 4:1 разгромили соперников из Ирана.