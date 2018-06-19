Одни болельщики пойдут в бары, другие прочтут об итогах матча в газетах или будут полагаться на сарафанное радио

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жители российской Арктики готовятся вместе со всей страной посмотреть матч между сборными России и Египта, настраивая в чумах спутниковые антенны и радиоприемники. Сибиряки, не обращая внимания на непогоду и разницу во времени с Петербургом, где в 21:00 мск прозвучит стартовый свисток арбитра, собираются у больших экранов на набережной Оби в Новосибирске и в аэропорту Красноярска.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

"Болельщик" с бивнями и сарафанное радио в тундре

Чтобы создать праздничную атмосферу в Салехарде - городе в Ямало-Ненецком автономном округе, расположенном на Полярном круге, - горожане нарядили в форму болельщика десятиметровую скульптуру мамонта. Но гораздо практичнее поступили коренные жители ямальской тундры - у них уже настроены радиоприемники и спутниковые антенны, а в самых отдаленных местах готовы прибегнуть к испытанным веками кочевой жизни способам передачи информации.

"Сарафанное радио тоже хорошо работает - оленеводы друг у друга узнают информацию. А где-то в тундре, где интернета нет и в помине, об итоге матча прочтут в газетах", - рассказал ТАСС исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО Тимур Акчурин.

По его словам, в регионе не меньше, чем в столицах и других городах-хозяевах чемпионата, интересуются ходом игр, обсуждают команды соперников и строят прогнозы на период после группового этапа.

"Конечно, мы интересуемся чемпионатом и обсуждаем все матчи, а в преддверии турнира даже провели любительские матчи между оленеводами... И, разумеется, всей душой болеем за нашу сборную. Очень хочется, чтобы она как минимум вышла из своей группы", - сказал Акчурин.

Жители районного села Оленёк на севере Якутии будут болеть за подопечных Станислава Черчесова в импровизированной фан-зоне, организованной в бильярдном клубе. "Те наши односельчане, которые находятся сейчас далеко от нас - с оленеводческими стадами в тундре, не останутся в стороне. Будут смотреть игру по спутнику", - сообщила ТАСС представитель райадминистрации Ия Федорова.

В день открытия ЧМ-2018 в этом якутском селе провели встречу футбольных команд сел Оленек и Харыялах. "Мы украсили стадион флагами 32 стран-участниц чемпионата. Администрация выставила приз на прогноз по итогам первой игры между Россией и Саудовской Аравией. Но, к сожалению, никто из участников не смог точно предугадать ее исход", - добавила Федорова.

Футбольные страсти в час ночи

Во многих городах Сибири прямая трансляция матча начнется в час ночи по местному времени. Однако вопреки всему, в том числе дождям и сильному ветру, в Новосибирске болельщиков ждут на Михайловской набережной на берегу Оби. Здесь, как и 14 июня, в день игры против Саудовской Аравии, зрители смогут посмотреть трансляцию матча с участием сборной хозяев чемпионата на специально оборудованной площадке под открытым небом.

Другие, более приученные к комфорту новосибирские болельщики идут болеть за Россию в бары; владельцы многих заведений признаются: почти все места у них забронированы уже сейчас. "На первом матче [российской сборной] была полная посадка, а на сегодня забронировано уже 90%. Матчи с Россией все хотят смотреть, да и на финал (который состоится только 15 июля - прим. ТАСС) уже начались брони", - пояснил управляющий партнер одного из заведений Константин Кошкин.

Те, кто отправляется в дальнее путешествие или, наоборот, спешит вернуться домой, может посмотреть трансляцию в аэропорту Красноярска. Как сообщил ТАСС представитель аэропорта Никита Палеха, размер экрана здесь 27,6 на 8,5 метра - значительно больше, чем в фан-зоне на Воробьевых горах в Москве.

"На прошлую игру специально, чтобы посмотреть футбол, приехали человек пять, если не считать пассажиров. Ожидаем, что на эту игру сильно больше не будет - час ночи все-таки. Но вот на третью, надеюсь, будет аншлаг", - уточнил собеседник агентства.

Разница во времени не помешает увидеть матч египетским студентам, которые учатся в Томском госуниверситете (ТГУ). "Они решили не ходить в фан-зону, организованную в Томске, а посмотреть матч в холле на одном из этажей в общежитии ТГУ "Парус"… К египтянам на просмотр матча планируют присоединиться студенты и из других стран, например из Сирии", - сообщили ТАСС в вузе.