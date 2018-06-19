Гости из Латинской Америки

Во вторник на московском стадионе "Спартак" встречаются команды Польши и Сенегала

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Руслан Алиев, Полина Панина/. Болельщики футбольной сборной Польши исполнили русскую народную песню "Калинка" возле московского стадиона "Спартак" перед матчем группового этапа чемпионата мира, в котором польская команда встречается с сенегальцами. Перед игрой вся площадь перед стадионом "Спартак" в Москве окрасилась в красно-белые цвета. На этот раз это были не болельщики одноименного футбольного клуба, а фанаты сборной Польши, на матч с командой Сенегала их приехало не менее 20 тысяч. Поляки давали о себе знать еще в метро, без устали напевая песни на всем пути до точки назначения. После выхода из метро они добавили к песням еще и пляски. На этом фоне терялись немногочисленные сенегальские болельщики, хотя говорить о стеснении со стороны африканских фанатов не приходилось. Они с удовольствием фотографировались, обнимались и напевали речевки с болельщиками команды-соперника. Африканцы особенно гордятся своим нападающим Садио Мане, который также известен по выступлениям за английский "Ливерпуль", болельщики уверены, что он точно не уйдет с поля без забитого гола. Среди группы поддержки сенегальской сборной нашлись выходцы из Камеруна с копией кубка чемпионата мира - Эммануэль и Сидней. "Мы приехали из Камеруна, чтобы болеть за нашего брата Мане, - отметил Эммануэль. - Я уверен, он сегодня забьет, надеюсь, что сборная Сенегала сегодня выиграет, хотя не думаю, что команда дойдет далеко. По моему мнению, чемпионом станет сборная Аргентины, а российская команда дойдет как минимум до четвертьфинала".

Эммануэль подчеркнул, что ему очень понравилась Москва. "Мы здесь несколько дней, уже могу сказать, что Москва - один из самых прекрасных городов в мире. Поверьте, я знаю, о чем говорю, я побывал во многих местах - Париже, Афинах, Мадриде. Но они не сравнятся с Москвой", - сказал он. "Перед поездкой на чемпионат мира я читал в СМИ о расизме в России, - продолжил Эммануэль. - Но я давно не верю газетам, поэтому приехал сюда без боязни. И за все время я не увидел даже намека на расизм. Так что советую своим знакомым не верить "страшилкам", которые пишут о вашей стране". Гости из Латинской Америки Неожиданно в центре внимания оказались бразильские болельщики в костюме коров, с которыми хотели сфотографироваться в буквальном смысле все вокруг. "Мы отлично проводим время в России, - сказал один из бразильцев, не пожелавший назвать свое имя. - Мы были на трех матчах, надо сказать, что организация на очень высоком уровне. Когда мне понадобилась помощь на стадионе, то я быстро ее нашел, но главное, что тут царит прекрасная атмосфера, и мы пытаемся ей соответствовать". Конкурировать с бразильцами по популярности могла лишь российская конная полиция. Возле двух сотрудников на лошадях собрались толпы болельщиков, желающих заполучить совместную фотографию. Представители правопорядка не препятствовали фанатам, лишь призывая держаться на расстоянии от лошадей ради их же безопасности и не пугать животных вспышками камер.

Сенегальских фанатов пока меньше, но они музыкальнее pic.twitter.com/lm40JN9xur — polinalion (@polinalion1) 19 июня 2018 г.