Гости из Латинской Америки

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19 июня, 18:41
Болельщики спели "Калинку" перед матчем сборных Польши и Сенегала в Москве
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
© Полина Панина/ТАСС
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Во вторник на московском стадионе "Спартак" встречаются команды Польши и Сенегала

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Руслан Алиев, Полина Панина/. Болельщики футбольной сборной Польши исполнили русскую народную песню "Калинка" возле московского стадиона "Спартак" перед матчем группового этапа чемпионата мира, в котором польская команда встречается с сенегальцами.

Перед игрой вся площадь перед стадионом "Спартак" в Москве окрасилась в красно-белые цвета. На этот раз это были не болельщики одноименного футбольного клуба, а фанаты сборной Польши, на матч с командой Сенегала их приехало не менее 20 тысяч. Поляки давали о себе знать еще в метро, без устали напевая песни на всем пути до точки назначения. После выхода из метро они добавили к песням еще и пляски.

На этом фоне терялись немногочисленные сенегальские болельщики, хотя говорить о стеснении со стороны африканских фанатов не приходилось. Они с удовольствием фотографировались, обнимались и напевали речевки с болельщиками команды-соперника. Африканцы особенно гордятся своим нападающим Садио Мане, который также известен по выступлениям за английский "Ливерпуль", болельщики уверены, что он точно не уйдет с поля без забитого гола.

Среди группы поддержки сенегальской сборной нашлись выходцы из Камеруна с копией кубка чемпионата мира - Эммануэль и Сидней. "Мы приехали из Камеруна, чтобы болеть за нашего брата Мане, - отметил Эммануэль. - Я уверен, он сегодня забьет, надеюсь, что сборная Сенегала сегодня выиграет, хотя не думаю, что команда дойдет далеко. По моему мнению, чемпионом станет сборная Аргентины, а российская команда дойдет как минимум до четвертьфинала".

Эммануэль подчеркнул, что ему очень понравилась Москва. "Мы здесь несколько дней, уже могу сказать, что Москва - один из самых прекрасных городов в мире. Поверьте, я знаю, о чем говорю, я побывал во многих местах - Париже, Афинах, Мадриде. Но они не сравнятся с Москвой", - сказал он.

"Перед поездкой на чемпионат мира я читал в СМИ о расизме в России, - продолжил Эммануэль. - Но я давно не верю газетам, поэтому приехал сюда без боязни. И за все время я не увидел даже намека на расизм. Так что советую своим знакомым не верить "страшилкам", которые пишут о вашей стране".

Гости из Латинской Америки

Неожиданно в центре внимания оказались бразильские болельщики в костюме коров, с которыми хотели сфотографироваться в буквальном смысле все вокруг. "Мы отлично проводим время в России, - сказал один из бразильцев, не пожелавший назвать свое имя. - Мы были на трех матчах, надо сказать, что организация на очень высоком уровне. Когда мне понадобилась помощь на стадионе, то я быстро ее нашел, но главное, что тут царит прекрасная атмосфера, и мы пытаемся ей соответствовать".

Конкурировать с бразильцами по популярности могла лишь российская конная полиция. Возле двух сотрудников на лошадях собрались толпы болельщиков, желающих заполучить совместную фотографию. Представители правопорядка не препятствовали фанатам, лишь призывая держаться на расстоянии от лошадей ради их же безопасности и не пугать животных вспышками камер.

Еще одними неожиданными гостями матча стали болельщики с экзотическим для чемпионатов мира флагом Сальвадора. Сборная этой страны дважды участвовала в финальной части мировых первенств, в последний раз это случилось в 1982 году, когда сальвадорцы с рекордным для турнира счетом уступили венграм (0:10).

"К сожалению, наша команда давно не выходила в финальную часть чемпионатов мира, поэтому мы просто наслаждаемся матчами и болеем за латиноамериканские команды, - сказала сальвадорка Эстефани. - Уже были на матче Германия - Мексика, а после этой встречи пойдем на игру Франция - Дания. Конечно, в городе царит потрясающая атмосфера, если бы наша команда вышла, то к вам приехало бы немало сальвадорских болельщиков".

Историческая встреча команд Польши и Сенегала

Матч сборных Сенегала и Польши является для команд дебютным на чемпионате мира в России. Ранее команды не встречались друг с другом ни в официальных, ни в товарищеских играх.

Сенегальская команда второй раз принимает участие в финальной части чемпионата мира. Впервые сборная выступила на мировом первенстве 2002 года в Японии и Южной Корее. Тогда африканская команда стала одной из сенсаций турнира, выйдя в четвертьфинал, где уступила сборной Турции со счетом 0:1. Капитан сборной Сенегала 2002 года Алью Сиссе является главным тренером нынешней сенегальской командой, он возглавил ее в 2005 году.

Польская сборная вышла в финальную часть чемпионата мира впервые с 2006 года. В истории команды есть громкие успехи, поляки дважды становились бронзовыми призерами мировых первенств (1974, 1982), а также завоевывали золотые медали Олимпийских игр 1972 года. Нынешний главный тренер сборной Адам Навалка пропустил оба бронзовых турнира, но зато в качестве игрока национальной команды принимал участие в чемпионате мира 1978 года, когда польская сборная дошла до четвертьфинала.

Соперниками команд Польши и Сенегал по группе Н являются сборные Колумбии и Японии. В завершившейся в Саранске встрече японская команда обыграла колумбийцев со счетом 2:1.

Чемпионат мира завершится 15 июля.

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