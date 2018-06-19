Как житель села под Белгородом превратил огород в фан-зону ЧМ-2018

Жители поселка Новая Нелидовка в Белгородском районе собираются по вечерам у соседа, готовят кашу на костре и одновременно смотрят матчи чемпионата мира на гигантском мультимедийном экране

Алексей Чуйков, житель села Новая Нелидовка, на заднем дворе своего дома оборудовал собственную фан-зону, чтобы смотреть матчи чемпионата мира. Она почти не уступает таким же в больших городах, где проходит мундиаль, — тоже с огромным мультимедийным экраном в центре. Алексей говорит, что хотел порадовать себя, друзей и соседей.

"Один сосед на "Газели" помог привезти экран, другие друзья помогали собирать, мы в четверг его ставили вшестером. На первом матче были друзья — приезжали специально, родственники, соседи, некоторые соседи пришли просто на свет — увидели издалека конструкцию, мол, что это такое у вас тут интересное, можно посмотреть? Дети приезжали на велосипедах: "Можно мы посмотрим?" "Да, пожалуйста", — рассказывает Чуйков.

Предприимчивый белгородец признается, что никого специально и позвать не успел, но уже на первом матче мундиаля между командами России и Саудовской Аравии у экрана в огороде его дома собралось около 40 друзей и односельчан. После этого визиты соседей стали регулярными. Они приходят к Алексею на вечерние трансляции — с шашлыками, стульями и предложением разделить счет за электричество.

"Все приходят со своей едой, кто-то со своими стульями, кто-то на мангале что-то готовит во время матча, в прошлый раз кашу варили в котелке, — рассказывает Чуйков. — Экран пять на три метра, там потребление порядка 10–15 киловатт в час, он подключен к дому. Соседи говорят, мол, давай мы будем скидываться на электричество".

Сегодня играть будут Россия — Египет, и Алексей ожидает гораздо большего числа гостей, тем более что о сельской фан-зоне уже появилась информация в соцсетях.