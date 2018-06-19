Тренер сборной Колумбии по футболу высоко оценил гостеприимство Саранска

Во вторник на стадионе "Мордовия-Арена" сборная Японии обыграла команду Колумбии со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа

"Принимающая сторона позаботилась обо всех наших нуждах, нам хватало всего. Стадион великолепный, к сожалению, колумбийцам, которые приехали сюда с большими амбициями, не удалось показать лучшую игру. Это будет горьким воспоминанием, но никакого отношения к замечательной принимающей стороне, оно не имеет", - сказал Пекерман на послематчевой пресс-конференции.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Матч между сборными Японии и Колумбии стал вторым для стадиона "Мордовия-Арена" на турнире. 16 июня здесь прошла встреча команд Дании и Перу, которая закончилась победой датчан - 1:0. В Саранске пройдет еще два матча группового этапа - команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса - 28 июня.