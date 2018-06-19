Шведские фанаты приобрели дюжину шапок-ушанок для шоу о ЧМ-2018 на своей родине

Сувенирные лавочки и магазины в городе открыты с утра до вечера и пользуются небывалым доселе спросом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Шведские фанаты приобрели шапки-ушанки для создания на своей родине шоу о чемпионате мира по футболу в России. Об этом рассказала ТАСС продавец сувенирного магазина в Нижнем Новгороде Татьяна Пономарева.

"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь, - поделилась она. - Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о чемпионате в России, которое они собираются поставить у себя на родине".

По горячим следам корреспондент ТАСС разыскал друзей участников этого коллектива, которые уже докупили ушанки и покинули Нижний Новгород. "Они рассказывали, что в их шоу героями будут в том числе россияне. И чтобы перевоплотиться на сцене в жителей вашей страны, они будут надевать ушанки", - раскрыл часть задумки представления один из шведских болельщиков.