Шведские фанаты приобрели дюжину шапок-ушанок для шоу о ЧМ-2018 на своей родине

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Шведские фанаты приобрели шапки-ушанки для создания на своей родине шоу о чемпионате мира по футболу в России. Об этом рассказала ТАСС продавец сувенирного магазина в Нижнем Новгороде Татьяна Пономарева.
"Утром к нам заходили болельщики сборной Швеции и смели весь запас шапок-ушанок, просили дюжину, но у нас было всего семь, - поделилась она. - Гости рассказали, что планируют использовать их как элементы костюмов в танцевально-музыкальном шоу о чемпионате в России, которое они собираются поставить у себя на родине".
По горячим следам корреспондент ТАСС разыскал друзей участников этого коллектива, которые уже докупили ушанки и покинули Нижний Новгород. "Они рассказывали, что в их шоу героями будут в том числе россияне. И чтобы перевоплотиться на сцене в жителей вашей страны, они будут надевать ушанки", - раскрыл часть задумки представления один из шведских болельщиков.
Сувенирные лавочки и магазины в городе открыты с утра до вечера и пользуются небывалым доселе спросом. Клиентов некоторых торговых объектов на входе встречают девушки в русских нарядах. "Несмотря на то, что матч Швеция - Южная Корея завершился вчера, многие скандинавы и другие гости еще остаются в городе и заходят к нам. Самые ходовые сувениры - магнитики, открытки и, конечно, матрешки. В основном берут авторские работы, отдавая за расписных деревянных кукол от тысячи до шести тысяч рублей", - рассказала Пономарева. По ее словам, продажи в дни чемпионата мира увеличились втрое.
"Мы ждали большого числа гостей, поэтому прошли курсы английского разговорного языка. Легко можем прорекламировать свои товары", - добавила собеседница агентства. Недалеко от этого магазина, расположенного внутри помещения, разместился уличный киоск сувениров. "Гости уже три дня активно покупают магнитики с видом города, символикой чемпионата; популярностью пользуются российские флаги, их в основном покупают шведы", - рассказала ТАСС продавец Анастасия Масанова.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Нижний Новгород принимает четыре матча группового этапа, игру 1/8 финала и четвертьфинал.