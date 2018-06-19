Табарес: Суарес против египтян сыграл не лучшим образом, но у него есть большой потенциал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июня. /ТАСС/. Лидер сборной Уругвая по футболу Луис Суарес, который уже провел 99 матчей за национальную команду, обладает большим потенциалом, несмотря на не совсем успешную игру в матче против египтян. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес.
В первом матче на чемпионате мира уругвайцы 15 июня нанесли поражение команде Египта - 1:0, гол в конце игры забил Хосе Хименес.
"Время летит, Суарес близок к 100 матчам за национальную команду! Это очень важное число. В большинстве матчей Суарес был определяющим футболистом нашей команды, забивал важные голы или содействовал в забитых мячах. Против команды Египта он сыграл не лучшим образом, но у Суареса большой потенциал", - сказал Табарес.
В ближайшем матче уругвайцы 20 июня сыграют с командой Саудовской Аравии в Ростове-на-Дону.