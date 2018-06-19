Капитан иранской команды Шоджаи считает участие в ЧМ пиком карьеры любого футболиста

Встреча второго тура группового этапа между сборными Ирана и Испании пройдет 20 июня на "Казань-Арене"

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Капитан иранской сборной Масуд Шоджаи считает участие в чемпионате мира пиком карьеры любого футболиста. Таким мнением он поделился с журналистами на пресс-конференции перед вторым матчем своей сборной на турнире.

"Очевидно, что я рад быть здесь в качестве игрока, потому что такая возможность зачастую выпадает раз в жизни, это дано далеко не каждому. По большому счету таковых футболистов считанное число", - сказал Шоджаи.

"И это уникальный опыт. Игра за свои клубы, национальные лиги, все это является подготовкой к нашему последнему шагу - участию в чемпионате мира. Не всем игрокам выпало такое счастье. Это вершина любой футбольной карьеры, поэтому мы рады быть здесь", - добавил он.

Сборная Ирана после первого тура возглавляет группу B: 15 июня в Санкт-Петербурге она обыграла команду Марокко (1:0), испанцы в Сочи сыграли вничью с португальцами - 3:3.