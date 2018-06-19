Неймар покинул тренировку сборной Бразилии по футболу из-за болей в ноге

В воскресенье бразильцы в стартовом матче чемпионата мира сыграли вничью с командой Швейцарии - 1:1

В воскресенье бразильцы в стартовом матче чемпионата мира сыграли вничью с командой Швейцарии - 1:1. Неймар на протяжении всей игры регулярно попадал в стыки, на бразильце было совершено десять фолов. 26-летний форвард пропустил тренировку сборной Бразилии в понедельник и работал по индивидуальной программе.

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар покинул тренировку команды спустя пять минут после начала занятия. Форвард почувствовал боль в правой ноге, сообщает корр. ТАСС с места событий.

Неймар начал работу на тренировке вместе с остальными футболистами, но покинул занятие через пять минут после его начала в сопровождении физиотерапевта. Как уточнили в пресс- службе бразильской сборной, нападающий ощутил боль в правой лодыжке, но тренерский штаб рассчитывает на футболиста на следующей тренировке в среду. Остальные 19 полевых игроков и три вратаря продолжили работу в штатном режиме.

Неймар в феврале получил тяжелую травму правой ноги, из- за которой он выбыл на несколько месяцев. Форварду были диагностированы растяжение связок голеностопа и трещина плюсневой кости. В начале июня нападающий вернулся на поле и забил гол в товарищеском матче против сборной Хорватии (2:0).

Следующий матч на групповой стадии чемпионата мира бразильцы проведут против команды Коста-Рики 22 июня в Санкт-Петербурге. Заключительный матч в группе Е сборная Бразилии сыграет против сербов - 27 июня на московском стадионе "Спартак".